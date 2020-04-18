الكويت تنفذ عملية إجلاء واسعة لمواطنيها بالخارج

تستعد شركة الخطوط الجوية الكويتية، لعملية إجلاء كبرى للمواطنين الكويتين الموجودين في عدد من الدول، اعتبارا من يوم غد الأحد، ضمن إجراءات لحمايتهم من الإصابة بوباء "كوفيد-19".

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف الجاسم، وفقا لما نقلت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، الجاهزية لهذه المرحلة، من خلال تسخير كل طاقات الشركة لاستقبال العائدين.

وقال الجاسم، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء فريق الطوارئ في الشركة، "تم اعتماد خطط العمل المقدمة بعد بحث التفاصيل الكاملة لهذه الخطط والتشديد على تنفيذها على أكمل وجه".

وبين أن "الخطوط الكويتية" بصدد أداء دورها المطلوب منها في المرحلة الأخيرة للإجلاء الكبير للمواطنين العائدين من الخارج، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.

وتم اعتماد الجداول الخاصة بالرحلات التي ستبدأ غدا الأحد وتمتد إلى السابع من مايو/ أيار المقبل، وستنفذ "الخطوط الكويتية" الجزء الأكبر من هذا الإجلاء باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة، بالتعاون مع "طيران الجزيرة".

وستتولى "الخطوط الكويتية" تشغيل 40 رحلة موزعة على الأيام الثلاثة الأولى من الفترة المحددة لرحلات الإجلاء، بواقع 13 رحلة في أول يومين ثم 14 رحلة في اليوم الثالث.

وسيكون الوصول الأول لرحلات الإجلاء، الساعة السابعة صباح غد الأحد، للرحلة القادمة من دبي، وسيتوالى بعدها وصول الرحلات.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، بوقت سابق، لإطلاق عملية إجلاء لمواطنيها المتواجدين خارج البلاد ضمن إجراءات تتخذها لحمايتهم من الإصابة بوباء "كوفيد-19"، تمتد لـ 19 يوما، وتمثل ثاني عملية من نوعها بعد إجلاء مواطنيها من العراق وإيران ومصر مع بدء ظهور الوباء.

وتتضمن الخطة، بداية، إجلاء المواطنين من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان، وتوقعت وسائل إعلام محلية، أن يتم إجلاء نحو 40 ألف مواطن عبر 188 رحلة.

وتشمل خطة الإجلاء، المغادرين لأغراض السياحة، والطلاب، والمواطنين الذين غادروا للعلاج، وغيرهم.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، في 13 مارس/ آذار الماضي، وقف حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.