الرئيس المصري يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، "أشاد الرئيس المصري بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة".

وبعث السيسي أيضاً ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق".

كما أعرب السيسي عن أمله في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم، أن يحفظ الله مصر وشعبها ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.

ويحتفل المسيحيون على مستوى العالم بعيد القيامة المجيد، وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول قيود على حركة المواطنين، ومنع تجمعات المواطنين وكذلك منع الصلوات الجماعية.