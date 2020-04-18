العسكريون الروس يسلمون أكثر من 31 طنا من المنتجات الغذائية على السوريين

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم السبت، أن العسكريين الروس قاموا بتوزيع أكثر من 31 طنا من المنتجات الغذائية للسكان من خلال السلطات المحلية في مناطق سيطرة الحكومة.

دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان مركز المصالحة أنه تم خلال آخر 24 ساعة: "من خلال السلطات المحلية توزيع 750 سلة غذائية بحجم يصل لـ 6.075 طن من خلال السلطات المحلية لمحافظة اللاذقية.. واعتبارا من 14 أبريل تم توزيع 31346 طن من المنتجات الغذائية".

ويتم توزيع المساعدات الإنسانية في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ويتم حاليا توزيع المساعدات من خلال السلطات المحلية ، ويرجع ذلك إلى القيود المفروضة في البلاد المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، و نفذ الجانب الروسي في السنوات الأخيرة 2420 عملية إنسانية في سوريا. تم تسليم وتوزيع أكثر من 4021 طناً من الأغذية والمياه المعبأة والأساسيات على المواطنين السوريين.

وتسلمت وزارة الصحة السورية دفعة مساعدات طبية روسية تحتوي أدوات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين ووسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي للفيروس.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أمس الجمعة:

الدفعة الأولى تتضمن 50 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 10 آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا و1000 لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام و1000 لباس واق للاستعمال مرة واحدة.

وتشمل الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الروسية 150 جهاز تنفس اصطناعي ومن المرتقب أن تصل في 20 نيسان/أبريل الجاري.