طيران التحالف ضد جماعة "أنصار الله" يقصف مواقع في 3 محافظات يمنية

شن طيران التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، سلسلة غارات على محافظات مأرب وصعدة والجوف.

القاهرة– سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بأن طيران التحالف "نفذ 8 غارات على مديرية صرواح، واستهدف بست غارات مديرية مجزر شمال غربي محافظة مأرب (شمال شرقي العاصمة صنعاء".

كما استهدف طيران التحالف بغارتين مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وبغارة مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف الحدودية.

ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.