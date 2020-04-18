الداخلية السعودية تصدر بيانا حول تصاريح التنقل خلال حظر التجوال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنها حدثت نماذج تصاريح التنقل خلال فترة حظر التجوال في المملكة، وذلك للفئات المستثناة منها.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة عبر بيان رسمي، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيقه في جميع مناطق المملكة كافة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية أن تلك الخطوة تأتي إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : تطبيق النماذج المحدثة الخاصة بتصاريح التنقل خلال فترة منع التجول في جميع مناطق المملكة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء القادم . pic.twitter.com/oXwro4GSxv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 18, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت في مختلف المدن، لتشهد المملكة ارتفاعا حادا وغير مسبوق لعدد الإصابات المسجلة يوميا.

وقالت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، إن "المملكة سجلت 1132 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8274 شخصا".

​كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة، مضيفا أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

وذكر العبد العالي، أنه تم اكتشاف 740 إصابة من خلال المسح النشط، مبينا أن 191 إصابة تم رصدها من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات (201) هي مخالطة اجتماعيا.

وشدد في هذا السياق على أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات اليوم، مبينا أن هذه الوسيلة تمثل إجراءا استباقيا يتيح اكتشافا أوسع.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار وزارة الداخلية السعودية، عزل حيين بمحافظة الأحساء ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

فيما وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.