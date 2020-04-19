في ظل الحرب ضد كورونا... السلطات السعودية تباشر قضية فساد لاثنين من قيادات الصحة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، الأحد، قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، يشترك القياديان في القضية مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق.

وأضافت الصحيفة أن المتورطين اشترطوا عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة

وتعيش كافة قطاعات الصحة في المملكة العربية السعودية حالة استنفار بسبب مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان متحدث الصحة، أعلن عن تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، 17% منها لمواطنين و83% لمقيمين.