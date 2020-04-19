الجزائر... استخدام أقنعة وأنابيب الغطس لتوفير الأوكسجين لمصابي كورونا

كشف أطباء متطوعون في الجزائر، عن قيامهم بتحويل الأقنعة والأنابيب التي تستخدم في رياضات الغطس إلى أقنعة أوكسجين لسد العجز في أعداد أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات التي يعالج فيها مصابي كورونا.

ونقلت "رويترز" عن الأطباء قولهم إنهم استلهموا الفكرة من مشروعا مماثلا في إيطاليا، فاستبدلوا الجزء الأسفل من أنبوب الغطس بموصل تنتجه طابعة ثلاثية الأبعاد يمكن أفراد الطاقم الطبي من توصيل القناع بجهاز التنفس الصناعي.

ووفقا للأطباء "يمكن توصيل عدة أقنعة بجهاز تنفس صناعي واحد مما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات".

وأكدوا أن "الغرض الرئيسي الآخر من هذا القناع هو تجنب أو تأخير احتياج المرضى للوضع على أجهزة التنفس الصناعي ".

وأطلق الأطباء المتطوعون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أكبر عدد ممكن من أنابيب وأقنعة الغطس ويقومون بشراء بقية ما يحتاجون إليه.

كما دعوا كل من يملك أنابيب وأقنعة غطس أن يتبرع بها ليتمكنوا من تحويلها وإنقاذ حياة الناس.

وكان رئيس الوزراء الجزائري قد أعلن أمس السبت، تمديد إجراءات العزل العام 10 أيام أخرى في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.