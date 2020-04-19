خلية أزمة عراقية: لا خطورة من زيارة قبور المتوفين بكورونا

قالت خلية الأزمة في محافظة ديالى، اليوم الأحد، إنه يمكن زيارة قبور المتوفين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، عن الخلية أن زيارة قبور المتوفين بفيروس كورونا لا تؤدي إلى انتقال المرض إلى الزائر.

العضو بخلية الأزمة، وسام سعدون شفيق، قال "عمليا لا توجد أى مخاطر من زيارة قبور المتوفين بفيروس كورونا".

وتابع شفيق أن الفيروس ينته بعد 4 إلى 6 ساعات من حدوث الوفاة.

© Sputnik / ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟

وأشار عضو الخلية العراقية، إلى أن الفيروس يحتاج إلى وسط حى لكي يعيش فيه، وإذا توقفت حياة الشخص فمن الطبيعى أن تتوقف حياة الفيروس.

وأضاف شفيق أن المتوفي بفيروس كورونا "يجرى تعقيم جثته، ووضعها في كيس، ثم تبدأ عملية تعقيم أخرى، ويوضع فى كيس آخر، قبل أن يدفن فى حفرة عمقها 3 أمتار".

وأكد شفيق أن تلك الإجراءات المتبعة "تتخذ من أجل إبعاد أى احتمال لانتقال العدوى".