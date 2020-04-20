الخارجية الإيرانية: اجتماع روسي إيراني تركي لمناقشة اللجنة الدستورية السورية والوضع في إدلب

أفادت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين إن "الأسد أعرب خلال استقباله ظريف في دمشق عن تعازي الحكومة والشعب السوري، اثر الوفيات التي لحقت بالإيرانيين جراء تفشي فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية ".

بدوره أشار ظريف خلال لقائه الأسد إلى اتصاله الهاتفي الذي أجراه مساء امس مع المبعوث الدولي الى سوريا بيدرسون، والمشاورات الجارية بين إيران وتركيا وسوريا كضامنين لعملية "استانا".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "قد كشفت النوايا الحقيقية للولايات المتحدة فيما يتعلق بعدم رفع العقوبات القمعية ضد الدول في ظل الظروف الصعبة أثناء هذه الفترة من مكافحة وباء كورونا".

وذكر ظريف "أن يكون هناك أي تغيير في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقاومة ومكافحة الإرهاب في المنطقة".

وكانت الخارجية السورية قد أعلنت صباح اليوم، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استقبل نظيره الإيراني جواد ظريف وبحث معه الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعملية "استانا".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.