إيران: العقوبات الأمريكية الأحادية تساعد على انتشار الفيروس وتضر العالم بأسره

شدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة على الحاجة إلى إزالة العقوبات الأمريكية من جانب واحد، من أجل مواجهة عالمية فعالة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا إن هذه العقوبات تضر بالعالم كله وسط جهود احتواء الوباء.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، بعث مجيد تخت روانجي، أمس الثلاثاء، برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الآثار الضارة للعقوبات الأمريكية، بعد أن تبنت الجمعية العامة قرار "التضامن العالمي لمحاربة مرض كوفيد 2019" في الثاني من هذا الشهر.

وقال في رسالته إن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة هي لصالح الفيروس وتضر بالعالم بأسره، مشددًا على أنه في الوقت الذي ابتلي فيه العالم بهذه الجائجة، فمن الضروري لجميع البلدان أن تتقارب وأن تعزز التضامن والتعاون الدوليين في مكافحة الفيروس.

وأضاف السفير الإيراني أن "العقوبات اللاإنسانية التي فرضتها الولايات المتحدة أعاقت معركة البلدان مع فيروس كورونا"، متابعًا: "مثل هذه الظروف ضارة ليس فقط لمواطني تلك البلدان، ولكن أيضا للحرب العالمية ضد الفيروس وصحة جميع الناس في العالم".

وأكد أن إزالة العقوبات الأمريكية غير القانونية أمر ضروري في سياق الجهود العالمية لاحتواء الجائحة، معربًا عن أسفه لتجاهل واشنطن دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وقادة العالم لرفع العقوبات.