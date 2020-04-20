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    مخيم الركبان

    الأردن يعلن عدم السماح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للاجئين

    © AP Photo / Raad Adayleh
    العالم العربي
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    أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى مخيم الركبان للاجئين من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى.

    وخلال اتصال تلقاه من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، شدد وزير الخارجية الأردني على أن "مخيم الركبان للنازحين السوريين هو مسؤولية أممية سورية حيث إنه تجمع لمواطنين سوريين على أرض سورية، وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

    وأكد الصفدي أن "الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى".

    وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إنه تم في الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق تقدم عملي وسريع نحو حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها وينهي معاناة الأشقاء.

    وأكد "دعم المملكة جهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، خصوصا في هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها"، مشيدا "بالتعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، وشكر الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين السوريين".

    واتفق الصفدي وبيدرسون على استمرار التنسيق والتشاور إزاء جهود إنهاء الأزمة السورية وسبل توفير الدعم اللازم لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري تستضيفهم المملكة وتقدم كل ما تستطيع من خدمات لهم رغم الظروف الصعبة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (8)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, غير بيدرسون, أيمن الصفدي, مخيم الركبان, الأردن, سوريا
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