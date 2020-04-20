رسميا... جامعة القاهرة تتحرك بعد انتشار فيديوهات الطالبة غير اللائقة

تحركت جامعة القاهرة فور انتشار مقاطع مصورة غير لائقة لإحدى الطالبات على موقعي "إنستغرام" و"تيك توك".

أصدر رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، قرارا بإحالة الطالبة في كلية الآثار، حنين حسام، إلى التحقيقات بتهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة والقيم والقاليد الجامعية.

وأشار الخشت في بيان رسمي إلى أن جامعة القاهرة تلقت العديد من الرسائل خلال الساعات الماضية حول قيام إحدى الفتيات، تزعم انتماءها لجامعة القاهرة، ودعت الفتيات بفتح كاميرات هواتفهن وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر مقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تيك توك".

وأضاف أنه بعد البحث عن الإسم بين كليات الجامعة تبين أنها طالبة باقية للإعادة في الفرقة الثانية بكلية الآثار.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم اتخاذ أقصى عقوبة ضد الطالبة، والتي قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.