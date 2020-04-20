"تيك توك" يمنع مستخدميه دون الـ 16 عاما من هذا الأمر

أعلنت منصة "تيك توك" أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، لن يكونوا قادرين على استقبال وإرسال الرسائل المباشرة.

وأكدت الشركة الصينية تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارا من 30 أبريل/نيسان الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأضافت المنصة أن المستخدم الذي تسري عليه القاعدة الجديدة، يتعين عليه تصدير بيانات الرسائل الخاصة به لأنه لن يتمكن من الوصول إلى أرشيف الرسائل.

ويمكن للآباء منع أطفالهم من إرسال واستقبال الرسائل المباشرة عن طريق ما يعرف بالوضع المصاحب، أو على الأقل تحديد إمكانية مشاركة الرسائل مع الأصدقاء فقط.

وللاستفادة من هذه الميزة، يتعين على الآباء تثبيت تطبيق تيك توك بأنفسهم، ويتم تفعيل هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند "الرفاهية الرقمية/الخصوصية"، وبند "الإعدادات/الوضع المصاحب".

ويتم إظهار كود الاستجابة السريعة، والذي يجب مسحه بواسطة الهاتف الخاص بالطفل، ليتم اقتران التطبيقات.

ولن توفر هذه الميزة للآباء إمكانية مشاهدة المحتوى الذي يشاهده الطفل أو التعرف على الرسائل والتعليقات التي يقوم بمشاركتها.