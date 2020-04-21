مجلس النواب المصري يكشف أجندة قوانين وإجراءات "كورونا"... زيادة المرتبات أبرزها

كشف مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، ما وصفته بأجندة القوانين التي سيناقشها المجلس في جلسته الاستثنائية وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قوله إن انعقاد تلك الجلسة، رسالة إلى جميع المصريين أن مصلحتهم هي الأهم بالنسبة لنا، مضيفا: "كما أنها رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع".

وأشار إلى أن تلك الجسة ستكون مخصصة لمناقشة عدد من القوانين، المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح فوزي أن أبرز تلك القوانين، هي قوانين مرتبطة بزيادة المرتبات وقانون الطوارئ.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب المصري إلى أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية النواب قبل استئناف الجلسات العامة.

وقال فوزي: "إصدار تلك القوانين سيساهم بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا".

أما عن الإجراءات الوقائية قبل بدء جلسات البرلمان، فقال فوزي إن إجراءات التباعد الاجتماعي سيتم تنفيذها بشكل صارم، لمنع أي تكدس او زحام داخل البرلمان.

وتحدث عن الإجراءات الوقائية، قائلا: "توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس".

وأردف بقوله: "جاهزون لأي مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة، والجميع يسعى إلى نجاح هذه الإجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والإعلاميين".