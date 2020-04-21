سقوط جرحى في هجوم مسلح يستهدف المتظاهرين وسط بغداد

جرح أربعة متظاهرين عراقيين، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل، إثر هجوم مسلح استهدف ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وأكد المتظاهر، حيدر إبراهيم، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، إصابة أربعة متظاهرين بجروح، أحدهم حالته حرجة، إثر هجوم مسلح استهدف سرادق الاعتصام في ساحة التحرير ، وسط بغداد، شنه عناصر مسلحون يرتدون زيا مدنيا.

ونوه إبراهيم المرابط في ساحة التظاهر، إلى أن الهجوم وقع من جهة نفق التحرير، بإطلاق نار عشوائي كثيف من قبل مسلحين مجهولين.

يذكر أن المتظاهرين في ساحة التحرير قلصوا أعدادهم ضمن الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إبقاء السرادق "الخيم" للاعتصام على حالها لعودة الاحتجاجات بعد انتهاء الوباء. وانطلقت التظاهرات في ساحة التحرير، قبالة الجسر الجمهوري المغلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقرا لها، وسط بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لإقالة الحكومة، وحل البرلمان، واختيار رئيس مستقل يمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.