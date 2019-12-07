توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد عقب ليلة دامية... فيديو

توافد أعداد من المتظاهرين تجاه ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، عقب ليلة دامية بعدما أقدم مسلحين مجهولين بإطلاق النار بصورة عشوائية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عودة انتشار المتظاهرين في جسر السنك وكراج السنك وساحة الخلاني وأزقة شارع الرشيد وحافظ القاضي، القريبة من جسر الأحرار.

ويواجه المتظاهرون في ساحة التحرير، وبالقرب من جسور الجمهوري، والسنك، والأحرار، أعمال عنف وقتل، بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والطعن بالسلاح الأبيض، على يد عناصر ملثمين ينفذون أيضا عمليات اختطاف تطال المشاركين في المظاهرات.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.