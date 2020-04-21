توثيق صور من داخل مطار الكويت تثير الغضب بين النشطاء

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور توثق عناق ومصافحات العائدين من السفر، مع عدم مراعاة أبسط إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا.

علق إمام وخطيب المسجد الكبير، الدكتور ماجد العنزي، عبر صفحته في "تويتر" قائلا "الذي أبدى استغرابه من هذه التصرفات، قائلاً: "إذًا هذه الأحضان في المطار شلون الأحضان في البيوت؟ إذا ما في حس بالمسؤولية لن تتوقف كورونا.. نتمنى وضع مراقبين متطوعين يمنعون هذه التصرفات وتذكيرهم إلى ركوب السيارة مع توصية جادة".

إذًا هذي الأحضان في المطار شلون الأحضان في البيوت ؟



اذا مافي حس بالمسؤولية لن تتوقف #كورونا



نتمنى وضع مراقبين متطوعين يمنعون هذه التصرفات



وتذكيرهم الى ركوب السيارة مع توصية جادة#اجلاء_الكويتيين #أسماء_المخالفين pic.twitter.com/nbDL05tZR6 — د. ماجد جابر العنزي (@majedalenzi) April 21, 2020

في حين وصف الإعلامي داهم القحطاني الحالة التي تنتاب هؤلاء المواطنين، بأنها "حالة تشتت وصراع بين المشاعر الإنسانية والمحاذير الصحية"، مطالباً بطريقة "تتمكن من إيقاف هذا التشتت".

صراع رهيب رهيب يدور

بين المشاعر الانسانية التي لا تصمد أمام الشوق لضم من نحب بعد غياب مؤلم ...

وبين المحاذير من انتقال الفيروس منه أو إليه ...

يا الله كم هو مربك هذا التشتت .



لابد من طريقة توقف هذا التشتت .@KUWAIT_MOH @Moi_kuw #عودة_المواطنين #التباعد_الاجتماعي pic.twitter.com/UTWzoow0Tj — داهم القحطاني (@dahemq) April 21, 2020

من جانبه قال الكاتب عبد العزيز العيسى، "المشكلة ليست متعلقة بإهمال أو عدم التزام بتعليمات رسمية، إنما هي قضية ثقافة غائبة عند البعض تحتاج سنوات لبنائها".

المشكلة ليست بعدم سماع التعليمات..

ولا الاهمال الذي يجري في عروق البعض..

مشكلتنا (ثقافة) غائبة عند البعض لن تُبنى في ايام فهي تحتاج سنين لبنائها .. #اسماء_المخالفين pic.twitter.com/9VH4MYcntP — عبدالعزيز العيسى (@alessa_815) April 21, 2020

وبدأت الكويت، يوم الأحد الماضي، إعادة مواطنيها من الخارج بعد أسابيع من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما طلب أمير البلاد من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنبا للمساءلة القانونية.

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:

خطة إجلاء المواطنين من الخارج تأتي تتويجا لتوجيهات سمو أمير البلاد ونجاح المرحلة الأولى من الخطة جاء بفضل من الله ثم تكاتف الجهود الحكومية واشراف وزارة الخارجية على هذه المهمة الوطنية لإنجازها بكل تفاصيلها والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي pic.twitter.com/sfXd2acWj1 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) April 19, 2020

وتتضمن الإجراءات إخضاع جميع القادمين للفحص الطبي مع توفير "حجر مؤسسي" لمن يشتبه بإصابتهم بالفيروس في حين سيتم متابعة حركة الآخرين عبر تطبيق هاتفي وسوار للتأكد من التزامهم بالحجر المنزلي.