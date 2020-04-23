رئيس الوزراء المصري: نهدف لعودة الحياة الطبيعية بعد عيد الفطر

صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن حكومته تهدف لعودة الحياة الطبيعية في مصر في ظل وباء "كوفيد-19" بعد عيد الفطر أواخر مايو/أيار المقبل.

وأوضح مدبولي إنه تقرر تعديل فترة حظر التجول لتصبح من الساعة 9 مساء إلى 6 صباحا في رمضان، بحسب رويترز.

وتابع مدبولي : "هدفنا تحقيق أقل الخسائر على الاقتصاد المصري في ظل أزمة وباء كوفيد-19" مشيرا إلى أن الإجراءات السابقة لمواجهة تفشي الوباء حافظت على التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد استعرضت تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم تحويل 919 حالة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب، بينما تم خروج 326 حالة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مشيرة إلى أنه تم تحويل 158 حالة إلى المدينة الشبابية بأبو قير، و91 حالة إلى مركز التدريب المدنى بدمياط، و114 حالة إلى المدينة الجامعية للمنصورة، و200 حالة إلى إحدى المنشآت السياحية.

وتابعت: "تم تحويل 50 حالة إلى نزل الشباب بالأقصر، و48 حالة إلى نُزل الشباب بأسوان، و75 حالة إلى المدينة الجامعية بحلوان، و43 حالة إلى المدينة الجامعية بأسيوط، و51 حالة إلى المدينة الجامعية بسبرباى طنطا، و20 حالة إلى المدينة الجامعية بالمنيا، و35 حالة إلى المدينة الجامعية برأس البر، فضلا عن تحويل 36 حالة إلى المدينة الجامعية ببنى سويف"، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسسبوك".