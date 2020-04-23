الملك سلمان في رسالة للشعب: إنني أتألم

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنه يتألم من منع إجازة صلاة الجماعة وأداء التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان: "أصدقكم القول أني أتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة؛ وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "عزاؤنا جميعا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم، الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة؛ فقد جاء في الحديث الشريف: "إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها، فلا تخرجوا منها".

وعبر العاهل السعودي عن اعتزازه بما "اتخذته المملكة العربية السعودية من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس"، كما شكر "كل أبنائه وبناته المرابطين في الحدود والثغور، من الممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية وكل العاملين في قطاعات الدولة، والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته".

كما حث الملك سلمان إخوانه المسلمين على التنافس في الخيرات خلال شهر رمضان.

​وأعلن الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أنه تقرر أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.

وأعلنت كافة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، أن أول أيام شهر رمضان غدا الجمعة، فيما عدا دولة واحدة، هي سلطنة عمان.

وأعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان لعام 2020.

كما أعلنت كل من دولتي تونس ولبنان، أن غرة شهر رمضان ستكون الجمعة المقبلة.