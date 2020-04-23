المغرب يبدأ تصنيع كمامات قابلة للغسل وإعادة الاستعمال.. والملك يتدخل

رفض العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بيع الكمامة بـ3 دراهم مقترحا أن لا يتجاوز سعرها للعموم 80 سنتيم، من خلال تقديم دعم للمقاولات المصنعة من صندوق التضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت صحيفة "الصباح"، مساء اليوم الخميس، عن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن الملك محمد السادس حريص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أهمية ضمان سلامتهم الصحية التي تعد أكبر من أي اعتبار آخر.

وأكد العلمي خلال حواره مع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أن حكومات وصناعيين أوربيين ضغطوا على صناع مغاربة لبيع هذه الكمامات لهم بـ2 يوور للواحدة وتصديرها إلى الخارج، مؤكدا إنتاج 82 مليون كمامة.

واعترف الوزير حفيظ العلمي بصعوبات في التوزيع وإكراهات فرضها صناع وموزعون وصيدليات، وتمكن من التغلب عليها إذ تنتج 17 شركة هذه الكمامات ومن اليوم إلى نهاية الأسبوع ستغطي الطلب المحلي، بل أن بعض الصيدليات باعت ما عندها ولديها كمية أخرى ستصرفها.

وبخصوص جودة الكمامات، نقلت صحيفة "أخبارنا" مساء اليوم الخميس، عن الوزير حفيظ العلمي، شروع بلاده في صناعة كمامات من الثوب قابلة للغسل ولإعادة الاستعمال طيلة أسبوع، حيث يتم تصنيع 300 ألف كمامة من هذا النوع يوميا، وذلك بهدف الوصول إلى تصنيع مليون كمامة مستقبلا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 185000 حالة وفاة، ونحو 723000 متعافٍ من المرض.