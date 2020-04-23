دول إسلامية ستصوم رمضان بداية من يوم السبت

تستعد دول إسلامية لاستقبال شهر رمضان بعد غد السبت، عكس دول أخرى ستصوم الجمعة، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال لديها.

المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن أول أيام شهر رمضان بعد غد السبت، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.

فاتح شهر رمضان بعد غد السبت (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)



Le mois de Ramadan commence Samedi au Maroc (Ministère des Habous et des Affaires Islamiques)#Ramadan2020 #رمضان_كريم #رمضان_مبارك pic.twitter.com/IoMVO1ORwi — Agence MAP (@MAP_Information) April 23, 2020

سلطنة عمان

أعلنت اللجنة الرئاسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان عن عدم ثبوت رؤيته، وعليه يكون بعد غد السبت هو أول أيام الشهر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

غدا الجمعة المكمل لشهر شعبان والسبت أول أيام شهر #رمضان المبارك pic.twitter.com/oHtLY8yEUc — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 23, 2020

السودان

قال مجمع الفقه الإسلامي في السودان إنه لم يرد ما يفيد ثبوت دخول شهر رمضان، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو المكمل للثلاثين عن شهر شعبان، وبعد غد السبت هو أول يوم فى شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

إيران

قال عضو بارز بمكتب المرشد الأعلى الإيراني، إن هلال شهر رمضان لم يُشاهد الليلة، وأكد أن شهر رمضان المبارك هو السبت، بحسب صحيفة "همشري" الإيرانية.

باكستان

أعلن رئيس اللجنة المركزية لرؤية هلال شهر رمضان، منيب الرحمن، أنه لم يتم رؤيته في أي مكان في البلاد، وسيكون أول أيام رمضان السبت، بحسب صحيفة "ديلي باكستان".

بروناي

أعلن المجلس الديني الإسلامي في سلطنة بروناي أن المسلمين في بروناي سيبدأون صوم الفجر إلى الغسق في رمضان يوم السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لـصحيفة "بورنرو بوليتين".



وأعلنت السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات أنها ستستقبل شهر رمضان غدا الجمعة.

وأعلنت دار الافتاء المصرية، أن غدا الجمعة 24 أبريل/ نيسان، هي أول أيام شهر رمضان لعام 2020.

كما أعلنت كل من دولتي تونس ولبنان، أن غرة شهر رمضان ستكون غدا الجمعة.