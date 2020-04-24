بعد تضرر الاقتصاد في بلاده… نتنياهو يصادق على مساعدات بـ 8 مليارات شيكل لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة بتقديم مساعدات للعمال والمصالح التجارية الصغيرة بقيمة 8 مليار شيكل ( تقريبا 2.8 مليار دولار) لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وذكرت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية صادق على خطة وزارة المالية التي تقضي بتقديم مساعدات موسعة للعمال المستقلين وللمصالح التجارية الصغيرة الحجم، بقيمة 8 مليار شيكل، للمساهمة في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي سببتها أزمة كورونا.

תכנית הסיוע | התוכנית הממשלתית כוללת בין היתר מענק השתתפות בהוצאות קבועות שעשוי להגיע עד 400 אלף שקל לעסק. כמו כן היא כוללת פעימה שנייה של המענק לעצמאים, בגובה עד 70% מההכנסה ועד 10,500 שקלhttps://t.co/9FPNbxH5ep — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 24, 2020

وأوضحت الصحيفة أنه من الممكن أن تصل حجم المساعدة للمنشأة الواحدة أو المكان الواحد إلى 400 ألف شيكل، بحسب نسبة التضرر من فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، رجحت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، إلى نهاية العام المقبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن ضابط رفيع المستوى في المخابرات العسكرية تحذيره بلاده من تكرار سيناريو إيطاليا، وأنه في حال عدم اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والعسكرية لمواجهة كورونا، فإن البلاد ستصبح مثل إيطاليا فعليا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 190 ألف حالة وفاة، و744 ألف حالة شفاء.