في ظل أزمة كورونا... مستشفيات السودان تعاني من نقص حاد في الوقود

قالت وزارة الصحة السودانية إن المؤسسات الصحية في العاصمة الخرطوم تعاني من أزمة نقص الوقود، مما ينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، حذرت الوزارة من مغبة استمرار أزمة الوقود وعدم توفره في الوقت المناسب للكوادر الطبية لمجابهة متطلبات المستشفيات، داعيا لضرورة تدارك الموقف بصورة عالجة بالنسبة للكوادر الطبية والعاملين بالمستشفيات.

وانتقد مدير عام الوزارة الدكتور الفاتح عثمان عدم وجود آلية لمعالجة المشكلة حتى الآن.

وقال عثمان إن "انعدام الوقود انعكس سلبا على اداء المؤسسات الصحية التابعة لوزارته وتراجع الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتدهور الوضع الصحي".

وأشار إلى حرص وزارته على إبلاغ المواطنين بجميع التحديات التي تواجه العمل الصحي بالخرطوم.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة، ليصل العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 174، وعدد الوفيات إلى 16 حالة.

كما أكدت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه بالإصابة.