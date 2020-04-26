انتشارعربات تسوق ذكية في أسواق الكويت... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانتشار عربة تسوق ذكية في أسواق الكويت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقوم عربة التسوق الذكية التي طورتها شركة "كايبر" بإجراء عمليات المسح على المنتجات التي يلتقطها المتسوق لشرائها، بالإضافة إلى تعبئتها ودفع ثمنها.

فيديو

للوقاية من فيروس كورونا والازدحام.. توفير عربة تسوق ذكية لا تحتاج إلى الانتظار عند المحاسب في #الكويت pic.twitter.com/Za5XZOg5By — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 26, 2020

وتفرض الكويت، التي وصل عدد الحالات المصابة بالفيروس فيها إلى 2892 حالة، إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار العدوى.