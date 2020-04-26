السلطات الإيرانية تعتزم فتح المساجد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس كورونا مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيا.

وذكر روحاني بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت أن إيران، وهي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من الوباء ، سيتم تقسيمها إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء بناء على عدد الإصابات والوفيات.

وأضاف روحاني أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعا لذلك، لذا فإن المنطقة الخالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض ويمكن إعادة فتح المساجد فيها والسماح بإقامة صلاة الجمعة.

وقال إن تصنيف المناطق يمكن أن يتغير ولم يذكر موعد تطبيق هذا التصنيف.

وعاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي بعد أن خففت البلاد قيود كورونا مع تراجع الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من مئة منذ 14 أبريل/ نيسان.

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 حالات بعد تسجيل 60 وفاة جديدة.

وسعيا لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وحماية الاقتصاد الذي تكبله العقوبات بالفعل، امتنعت الحكومة عن فرض إجراءات العزل الشامل كما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى.