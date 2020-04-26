"الصحة العالمية" تحذر من الزحام في الأسواق والمحلات وتقدم الحل

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من الزحام في الأسواق والمحلات التجارية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي تفرضها غالبية الدول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال مكتب المنظمة في مصر، عبر حسابها على "تويتر": "يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية".

وأشارت إلى "ضرورة الحفاظ على مسافة ١ متر على الأقل بين الأفراد".

يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية، مع الحفاظ على مسافة ١ متر على الأقل بين الأفراد.#رمضان_بأمان pic.twitter.com/hFRvNPtZqp — WHO Egypt (@WHOEgypt) April 26, 2020

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته تهدف لعودة الحياة الطبيعية في مصر، بعد عيد الفطر أواخر مايو/أيار المقبل.

وأضاف مدبولي إنه تقرر تعديل فترة حظر التجول لتصبح من الساعة 9 مساء إلى 6 صباحا في شهر رمضان.

وأوضح: "هدفنا تحقيق أقل الخسائر على الاقتصاد المصري في ظل أزمة وباء كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات السابقة لمواجهة تفشي الوباء حافظت على التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة الإنتاج".

واتخذت العديد من البلدان في العالم العربي بعض القرارات، التي من شأنها تخفيف حدة القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الوباء.