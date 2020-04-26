السعودية تحذر مواطنيها في سيدني من "رسائل مجهولة"

حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها في سيدني من التجاوب مع رسائل تروج لمواعيد سفرهم، مشيرة إلى أنها تهدف لنشر الإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة.

ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم، الأحد، مشيرة إلى أن القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني، حذرت المواطنين من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد عن سفرهم، ودعتهم لاتباع التعليمات الرسمية.

وقالت القنصلية: "نظرا لتلقي القنصلية اتصالات من المواطنين والمواطنات تفيد بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها بمعلومات عن موعد السفر، فإن القنصلية تؤكد على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة".

وتابعت: "تهدف هذه الرسائل لنشر الإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة، ودعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من القنصلية في وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل مع القنصلية عبر هاتف القنصلية".