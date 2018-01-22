صحيفة سعودية تنتقد من سفارة بلدها في أستراليا

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن السفارة نشرت بيانا فيه أخطاء لغوية كثيرة.

ووصفت الصحيفة البيان بـ"الركيك"، وأنه كتب "كتابة إنشائية" لطالب لم يغادر مقاعد الدراسة حتى الآن.

​​وكانت السفارة السعودية في أستراليا قد نشرت بيانا حول قيام مبتعث سعودي بإنقاذ غريقا أستراليا، من منطقة قالت إن فيهاا أسماك قرش.

واعتبرت الصحيفة أن بيان السفارة شوه الحادثة، "جاء أشبه بواجب منزلي".

وقالت إن البيان كتب بإهمال ودون تمريره على مصحح لغوي، وأنه خرج كمثال على "الرسوب" في الأسلوب.

ونشرت السفارة صورة للطالب المبتعث أحمد المحيميد حافي القدمين "إثر مباغتة وفد الملحقية له".