مقتل ثلاثة مدنيين بالقصف الصاروخي الإسرائيلي على محيط دمشق

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرين اليوم الأثنين جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي على بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا": "قتل ثلاثة مدنيين وأصيب أربعة آخرين نتيجة إصابتهم بشظايا صاروخ إسرائيلي على منازل الأهالي في قريتي الخجيرة والعدلية في محافظة دمشق".

وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت فجر اليوم، لأهداف إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق.

وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن المضادات الجوية السورية أطلقت عددا من صواريخ أرض - جو اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا في ريف دمشق الجنوبي.

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن سكان العاصمة دمشق تمكنوا من مشاهدة الصواريخ السورية تلاحق أهداف معادية قادمة من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع منطقة الجولان المحتل أقصى جنوب شرق سوريا.