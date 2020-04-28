وسط غضب شعبي… أول تعليق سوداني على حادثة تقديم أذان المغرب قبل موعده

علق مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السوداني، لقمان أحمد، على حادثة تقديم آذان المغرب قبل موعده، الأحد الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني "التيار نت"، مساء اليوم الثلاثاء، عن لقمان أحمد، أن نتيجة التحقيق في بث أذان المغرب، مساء الأحد، قبل عشر دقائق من موعده مما أدى لإفطار البعض، أكدت وجود خطأ فني مرتبط بالأجهزة الالكترونية.

تلفزيون السودان يعتذر عن خطأ رفع آذان المغرب قبل موعده



شكلوا التلفزيون كان صائم و جوعان اكتر من المأذن🤣🤣🤣✌️🇸🇩 pic.twitter.com/vTWqzabbRx — Human Being (@suher_4) April 27, 2020

وقال لقمان إن الكمبيوتر كان مبرمجا لبث فاصل إعلاني قبل الأذان، لكن خللا تقنيا أدى لحذف الفاصل وبث الأذان.

ولم يوضح الإجراء الذي ستتخذه إدارة التلفزيون لضمان عدم تكرار الخطأ.

لقمان أحمد مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون : أنا شخصياً أفطرت على الأذان الخاطىء.

والتحقيقات أظهرت أن هناك فاصلًا إعلانيًا كان مبرمجًا إلكترونيًا للبث قبل موعد الإفطار يليه آذان المغرب، وحدث خطأ تقني من المبرمج أدي لإذاعة الآذان مبكرًا عن موعده 10 دقائق كاملة.#السودان pic.twitter.com/PLVuZrOgkT — Sudan News (@Sudan_tweet) April 28, 2020

وفي السياق نفسه، قال لقمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب:" بالتأكيد عدد كبير من السودانيين فطروا على الأذان الخطأ، أنا شخصيا فطرت على هذا الأذان، لكن هناك عددا آخر يعتمدون على الأذان الذي يصدر بالمساجد".

تلفزيون #السودان يقدم اعتذاره لبثه #آذان_المغرب قبل موعده بعشر دقائق في حادثة يجري التحقيق فيها ! pic.twitter.com/S7WAT7U2KH — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) April 27, 2020

ونشر التلفزيون السوداني، مساء الأحد (اليوم الذي تم تقديم الأذان فيه بعشر دقائق) اعتذارا رسميا للمواطنين السودانيين، مؤكدا أنه سيجري تحقيقا في الواقعة.