"أنصار الله" تعلن صد زحفين وأسر العشرات في مأرب والضالع

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، أسر العديد من عناصر الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في مواجهات بمحافظتي مأرب والضالع في اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في موقع "تويتر"، "تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحفين واسعين في محافظتي مأرب والضالع استمرا من الصباح حتى الظهر".

١-

تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحفين واسعين في محافظتي مأرب والضالع استمرت من الصباح حتى الظهر وتم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم، ووقع منهم العشرات في الأسر واغتنام أسلحة متنوعة خلال التصدي لزحوفهم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 28, 2020

وأضاف "تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم، ووقع منهم العشرات في الأسر واغتنام أسلحة متنوعة خلال التصدي لزحوفهم".

٢-

فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 16 غارة جوية توزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدة منها 10 غارات على صرواح بمأرب و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 28, 2020

وأشار العميد سريع إلى أن "طيران العدوان السعودي الأميركي شن 16 غارة جوية توزعت على محافظات مارب والجوف وصعدة منها 10 غارات على صرواح بمارب و4 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة".

في غضون ذلك، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بارتكاب 151 اختراقا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار، خلال 48 ساعة.

ونقلت قناة "الحدث" السعودية، عن التحالف إن "الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة".

#اليمن — التحالف: الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 27, 2020

وأضاف التحالف، أنه "يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وأعلن التحالف العربي على لسان المتحدث الرسمي، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة الماضية، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري.