لبنان... نقابة الصرافين تحذر من تحويل أعضائها إلى "كبش محرقة"

حذرت نقابة الصرافين اللبنانية، اليوم الأربعاء، من تحويل أعضائها لـ"كبش محرقة"، وذلك وسط تصاعد الأحداث المتعلقة بالوضع الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نقيب الصرافين، القول: "تحذر النقابة من الخروج عن الأصول بالتعامل مع الصرافين وتحويلهم إلى كبش محرقة".

نقابة الصرافين: نحذر من الخروج عن القانون في التعامل مع الصرافين وتحوليهم الى كبش محرقة ولتوجيه قوى الامن الى الخارجين عن القانون أي الصرافين غير الشرعيين — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 29, 2020

​وتابع نقيب الصرافين: "الأجدر على القوى الأمنية ملاحقة الصرافين غير الشرعيين الذين يلعبون بمصير سعر صرف الدولار".

وأكدت أنها دائما مع تعاميم مصرف لبنان، علما أن العرض والطلب هما من يحدد سعر الصرف وليس ورقة مكتوبة، مشيرة إلى أن اللوم أصبح يلقى على الصراف إذا لا يريد بيع دولاراته.