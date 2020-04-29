عمليات مشبوهة وإرهاب... تحذير من مركز الملك سلمان للإغاثة

حذر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات.

وأكد المركز أن تحذيره جاء خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "ما تقوم به تلك الجهات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية، سواء كان مصدرها حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المركز أنه "يهيب بالجميع عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وتابع المركز أنه "هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org) وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)".

وأشار المركز إلى "حرصه على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات مبينًا أن المركز يعمل حتى الآن في 49 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني".