هذه المهنة هي الأعلى إصابة بكورونا في سلطنة عمان

كشف وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، أن أعلى نسبة مصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية مطرح، هم من يمارسون مهنة الخياطة.

وأعلنت وزارة الصحة حتى يوم أمس الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2274 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن الإصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و101 حالة لغير عمانيين.

معالي الدكتور وزير الصحة: أعلى نسبة مصابين في ولاية #مطرح هم من يمارسون مهنة الخياطة. #خليك_في_البيت pic.twitter.com/kFoWM6UIUK — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 30, 2020

وأشار البيان إلى أن 364 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتة إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات توقف عند 10 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.