بشكل مفاجئ... افتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة الفصائل بريف إدلب السورية

افتتحت الدولة السورية، اليوم الخميس، معبرا تجاريا بالقرب من بلدة ميزناز يربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الفصائل المسلحة في ريف إدلب من أجل تسهيل تلبية احتياجات المواطنين بين المنطقتين.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الخميس:

"في إطار دعم الدولة لمواطنيها وتخفيف أعباء الحياة عليهم، تم منذ قليل افتتاح معبر ميزناز الذي يصل مناطق سيطرة الحكومة السورية بمناطق هيمنة الميليشيات الموالية لتركيا بريف إدلب الشمالي الشرقي".

وأضافت الصحيفة: "افتتاح المعبر تم رغم عرقلة النظام التركي عبر مرتزقته لتسويغ تحكمهم برقاب المدنيين".

وكان الجيش السوري حرر مناطق وبلدات غرب طريق حلب دمشق الدولي ومنها بلدة ميزناز بعد معارك عنيفة خاضها مع التنيظمات المسلحة في أرياف حلب وإدلب في الأشهر الأولى من العام الحالي.

وتوقفت المعارك، في الخامس من شهر آذار/مارس الماضي، بعد اتفاق بين روسيا وتركيا جرى في موسكو وقع عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في إدلب، وينص الاتفاق على تسيير دوريات روسية تركية على طريق اللاذقية حلب الدولي (إم 4).