"جيل جديد لا يرى في إسرائيل أي تهديد"... صحيفة عبرية تسخر من انتقادات مسلسل "أم هارون"

سخرت صحيفة عبرية من الانتقادات الموجهة لمسلسل "أم هارون" الخليجي، على خلفية الاتهامات الموجهة للمسلسل بالتطبيع مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن الانتقادات الموجهة للمسلسل الخليجي "أم هارون" تنم عن حالة الصراع والجدل الدائرين في العالم العربي حول إسرائيل ومستقبلها، وتعكس حالة اضطراب واختلاف عميقين في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة في تقريرها المطول حول المسلسل الذي أثار الجدل، حتى قبيل عرضه قبل شهر رمضان الجاري، بأن الشارع الفلسطيني يراقب، بحالة من اليأس، مدى تهميش القضية الفلسطينية في أعقاب الاحتجاجات في العالم العربي والصراعات الدائرة بين القوى الكبرى المنطقة.

גם היהודים קורבן: הסערה הישראלית בסדרות הרמדאן - https://t.co/9ufbauV5GW — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 1, 2020

وأوضحت الصحيفة أن الدول العربية نفسها يائسة حيال الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين وبين الفلسطينيين أنفسهم، خاصة بين حركتي، فتح وحماس.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه نشأ في دول الخليج جيل شاب وجديد لم يخض أي حروب بين الدول العربية وإسرائيل ولا يرى في إسرائيل أي تهديد.

وقوبل المسلسل بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.