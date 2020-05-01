الكويت... تفاصيل مقتل مصري على يد صديقه بسبب 3 دنانير

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من كشف غموض واقعة مقتل حارس مصري على يد صديقه، في أول يوم رمضان.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على المتهم المصري، الذي يعمل حارسا، بحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من إغلاق جريمة مقتل حارس مصري في الدسمة قبل أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "إن القاتل مصري واعترف بأنه ارتكب الجريمة لرفض المجني عليه إعطاءه مبلغ 3 دنانير كاستدانة قبل أشهر، وتحديدا حينما كان يقيما سويا في سكن مشترك".

يذكر أن الأمن الكويتي عثر على جثة المجني عليه في أول أيام شهر رمضان، في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الدسمة، وعلى صدره آثار طعنات.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية"، فإن أحد المارة عثر على جثة الرجل وبها عدة طعنات، في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة، بالكويت.

وبعد إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، توجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات.

وقام رجال الأدلة الجنائية بمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل أحيلت إلى مباحث العاصمة، بينما كشفت المعلومات الأولية أن الجثة تعود لوافد من الجنسية المصرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية جهود البحث والتحري للتوصل إلى هوية القاتل، واستدعاء كل من كان على صلة بالقتيل، للوقوف على ملابسات القضية.