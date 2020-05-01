الخطوط الجوية القطرية تكشف تفاصيل اصطدام إحدى طائراتها

كشفت الخطوط الجوية القطرية، مساء اليوم الجمعة، الأسباب الحقيقية وراء اصطدام إحدى طائراتها.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الجمعة، بأن الأحوال الجوية الصعبة التي مرت بها قطر، يوم الخميس الماضي، تسببت في تحرك طائرة من طراز 800-787، والمتوقفة لفترة وجيزة من مكانها، لتلامس طائرة من طراز 900-A350، نتيجة عواصف ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 عقدة.

القطرية توضح تفاصيل حادث اصطدام إحدى طائراتها نتيجة الأحوال الجويةhttps://t.co/t2hMiaaQcZ pic.twitter.com/EOQpVG6but — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 1, 2020

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنه لم يكن هناك أي مسافرين أو طاقم ضيافة على متن الطائرة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن الطائرة قد تعرضت لأضرار بسيطة.

وأشارت القطرية إلى أنه تم إيقاف الطائرة بشكل آمن بحسب تعليمات صيانة الطائرات، بينما تم تعليق العمليات في المطار مؤقتا بسبب سرعة الرياح العالية.