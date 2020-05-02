نجم كرة القدم وسفير مونديال قطر 2022 يصاب بفيروس "كورونا"

أعلن اللاعب القطري الدولي السابق، السفير الحالي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، عادل خميس، عن إصابته بفيروس "كورونا".

وقال اللاعب القطري إنه "تجاوز المرحلة الصعبة من المرض بعد خضوعه للعلاج"، مؤكدا تحسن حالته الصحية وقضاء فترة الحجر الصحي في أحد الأماكن المخصصة لذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم 2022 على صفحتها في تويتر: "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد. كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين".

— Road to 2022 (@roadto2022) April 30, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة القطرية أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة لمقيمين أجنبيين، واكتشاف 687 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن العدوى دخلت إلى مرحلة الذروة، من حيث الانتشار. ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الدولة إلى 12حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12648 حالة.