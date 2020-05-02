الصحة السعودية: نجري دراسات سريرية متقدمة لعلاج فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها في صدد التعاون مع منظمة الصحة العالمية على دراسات سريرية متقدمة لعلاج فيروس كورونا المستجد، تجري في بعض مستشفيات المملكة.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها "تقود بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دراسات سريرية متقدمة في (7) مستشفيات بالمملكة ومن خلال 4 طرق مبتكرة لعلاج كورونا".

#الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقود دراسات سريرية متقدمة في (٧) مستشفيات بالمملكة ومن خلال أربع طرق مبتكرة لعلاج كورونا. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 2, 2020

وأضافت الزوارة أنه يعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين وتهدف إلى تقييم أربعة بروتوكولات علاجية تشمل عقارات" Hydroxychloroquine "و" Lopinavir/Ritonavir" و" Remedisivir" و" Interferon".

وهذه العقارات لها خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات وتعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية.

وتأتي هذه الدراسة "استكمالا لجهود الصحة في صد جائحة كورونا ودعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية والبحث عن اللقاح الفعال وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" والتي لم تأل جهداً وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر".

في غضون ذلك، أعلنت الوزارة إحصاء 1362 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 25 ألفا، فيما أكدت أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 176 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 210 حالات تعافي من الفيروس ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3765.