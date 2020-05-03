"أنصار الله": 290 قتيلا من الإعلام الحربي وتدمير 23 منشأة إعلامية خلال 5 أعوام من الحرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، احصائية خسائرها في الجانب الإعلامي جراء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، خلال 5 أعوام.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن اتحاد الإعلاميين اليمنيين، وهو كيان نقابي أنشأته الجماعة لكوادر وسائل إعلامها، قوله إن "أكثر من 290 قتيلاً سقطوا من أفراد وطواقم الإعلام الحربي خلال خمسة أعوام من العدوان".

وأضاف أن "عدد قتلى الإعلام الوطني (وسائل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء والموالية لها) بلغ 45، فيما وصل عدد الجرحى الى أكثر من 25".

واتهم اتحاد الإعلاميين، التحالف بـ"تدمير 23 منشأة إعلامية، وتنفيذ 30 استهدافاً لأبراج البث والإرسال، و6 حالات استنساخ لقنوات ومواقع إلكترونية، و8 حالات إيقاف لبث قنوات فضائية، و143 حالة منع صحفيين أجانب من دخول اليمن".

وأشار إلى "إيقاف عشرات الصفحات والحسابات والقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ويوتيوب".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.