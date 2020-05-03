روسيا لم تسجل أي انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا وتركيا تسجل خرقان

لم يسجل الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية لمراقبة تنفيذ الهدنة السورية أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين سجل الجانب التركي خرقان في إدلب، وذلك بحسب ما قالته وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إنه على مدار الـ24 ساعة الماضية، لم يسجل الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية التي استعرضت القضايا المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار أي حالات إطلاق نار. وسجل الجانب التركي حالتين من إطلاق النار في محافظة إدلب

ولم يقم الجيش الروسي بأي عمليات إنسانية في سوريا في الفترة المحددة.

وفي نشرة منفصلة، أفادت الوزارة بأن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري طهرت 1.7 هكتار (4.2 فدانا) من الألغام وأبطلت مفعول 43 عبوة ناسفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لم يعد أي لاجئ سوري إلى وطنهم من لبنان والأردن خلال هذه الفترة. وتوقف تدفق اللاجئين مؤقتا بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي أثر على البلدان الثلاثة وتسبب في إغلاق السلطات للحدود.