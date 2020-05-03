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    برج خليفة

    الإمارات تضيئ 180 ألف مصباح على برج خليفة دعما لحملة "10 ملايين وجبة"

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    أدى تدفق المساهمات النقدية والعينية من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع لدعم مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، إلى إضاءة 180 ألف مصباح على واجهة برج خليفة.

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    © REUTERS / STRINGER
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    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تلك تدفق المساهمات خلال 24 ساعة من إطلاق المبادرة، أدى إلى إضاءة 180 ألف مصباح على أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، وذلك دعما لحملة "10 ملايين وجبة".

    وأضافت: "تعني إضاءة 180 ألف مصباح على واجهة أطول برج في العالم أنه تم توفير 180 ألف وجبة خلال اليوم الأول لإطلاق المبادرة، لإنشاء الصندوق، الذي تم بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة.

    وتغطي المائة وثمانين ألف مصباح التي أضاءتها مساهمات المتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات مساحة 18 طابقا من البرج، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن المبادرة تتيح للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة لصالح حملة "10 ملايين وجبة" التي أُطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

    وتقدم "حملة 10 ملايين وجبة" التي ستذهب لصالحها مساهمات المتبرعين ضمن مبادرة "أكبر صندوق تبرعات في العالم" الدعم الغذائي للمحتاجين من العائلات والأفراد أينما كانوا في دولة الإمارات.

    وتنظم الحملة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد مرض "كوفيد-19" بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات المعنية المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة وذلك للتخفيف من معاناة الفئات التي تأثرت أكثر من غيرها في الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم وما ترتب عليه من نتائج اقتصادية وإنسانية واجتماعية ألحقت التأثير الأكبر بالفئات الهشة في المجتمعات.

    كما تأتي هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك بما يعنيه ذلك من تعزيز قيم التكافل والتعاضد والتعاطف مع الشرائح الأشد حاجة في هذا الشهر الكريم.

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    وجبات, محمد بن راشد, الإمارات
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