اعتقال إرهابيين وضبط أسلحة بحوزتهم شمالي العراق

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، 4 آيار/مايو، القبض على مطلوبين وفق أحكام إرهاب، وضبط أسلحة كانت لديهم، في منطقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، شمالي العاصمة بغداد، تتمكن من اعتقال 9 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت الخلية، أن القوة عثرت على 7 بنادق، و4 مسدسات، وآخر محور، خلال عملية نوعية في منطقة 1 حزيران/يونيو، جنوبي كركوك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلتنا، بإن لواء حشد قضاء حديثة، غربي الأنبار، تمكن من قتل ثلاثة قياديين من عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة المدهم، غربي القضاء.

وأضافت الخلية، أن مقاتلي اللواء فجروا سيارة تحمل عبوات ناسفة لـ"داعش" الإرهابي، ضمن عملية أسود الصحراء التي انطلقت صباح اليوم.

وانطلقت القوات العراقية، صباح اليوم، في عملية سميت بـ"أسود الصحراء" لتفتيش مناطق"وادي حوران، والحسينيات، الكعره اچ2، ووادي الحلكوم" وصولا إلى الحدود الدولية بين العراق، وسوريا، والسعودية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، أن العملية انطلقت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة قيادات عمليات الأنبار، والجزيرة، والحشد الشعبي، في غربي الأنبار.

وأضافت، كما تشارك قطعات الحشد العشائري ضمن القاطع، في العملية التي انطلقت بتسعة محاور بإسناد طيران الجيش، والقوه الجوية.

ونوهت الخلية، إلى أن العملية لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على المطلوبين.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".