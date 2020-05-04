"الإجمالي يتخطى الـ28 ألف"... السعودية تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد "شهدت 1645 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 28656 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين".
ولفت العبد العالي، إلى أن 13% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و87% لدى ذكور، وذكر أن 23989 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 143 تعد حرجة.
وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، و8 حالات يوم 3 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 191 متوفيا، كما أعلن عن رصد 342 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4476 شخصا.
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 4, 2020
ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552.
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