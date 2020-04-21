السعودية تكشف رابطا مشتركا بين وفيات كورونا الجديدة... فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) كما أعلنت عن أعمارهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" كشف محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 6 وفيات.

وأوضح متحدث الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ6 من بينها 5 حالات لسعوديين وحالة لغير سعودي توزعت الوفيات بين مكة والرياض وجدة، وترواحت أعمارهم ما بين 49 و87.

وكشف العالي وجود رابط مشترك بين الوفيات الجديدة، وهو أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11631 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي التعافي 1640حالة، وإجمالي الوفيات 109.

وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (11631) حالة مؤكدة منها (9882) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 81 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1640) حالة بإضافة (150) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (109) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي 5 حالات لسعوديين.

والوفيات منها 3 حالات في مكة المكرمة أحدهم يبلغ من العمر 81 عاماً، والثاني 60 عاماً والثالث 65 عاماً ، وحالتان لسعوديين في الرياض يبلغان من العمر 87 و85 عاماً، وحالة واحدة لغير سعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عاماً .