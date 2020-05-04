خبير عسكري: نتائج عملية "أسود الصحراء" لن تختلف عن "إرادة النصر"

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، هشام الهاشمي، إن نتائج عملية "أسود الصحراء" التي أطلقتها قوات الأمن العراقية لملاحقة فلول "داعش" غرب الأنبار، لن تختلف عن عملية "إرادة النصر" التي أطلقتها القوات العراقية سابقا.

وأوضح الهاشمي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن عملية "أسود الصحراء"، تأتي كعملية وقائية للبحث عن مخابئ للسلاح وهي أماكن تجمع الانتحاريين لإضعاف وتحييد القدرة القتالية لهذا التنظيم الارهابي قبل هجومه علي المناطق الحضرية.

وقال الهاشمي إن نتائج هذه العملية لن يختلف كثيرا عما نتج عن عملية إرادة النصر في حملاتها المتعددة، مضيفا أنه خلال هذه العملية سوف يكون التفتيش محصورا علي منطقة الوديان والتي بها الكثير من المغارات التي قد تكون مأوي لفلول التنظيم.

وحول إمكانية إطلاق حملة كبري للقضاء علي تنظيم "داعش" الارهابي، أكد الخبير الاستراتيجي، أنها قد تحدث ولكن ليس بسرعة لأن العراق يمر بحالة اقتصادية سيئة الأمر الذي يؤثر علي الحملات العسكرية وعلي ميزانية وزارة الدفاع.