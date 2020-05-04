حقيقة تحذير وزيرة الصحة المصرية من شراء الملابس لنقلها عدوى كورونا المستجد

كشفت تقارير إخبارية حقيقة تصريحات منسوبة لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، تحذر فيها من شراء الملابس لنقلها عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس" إن تلك التصريحات "غير صحيحة على الإطلاق ومختلقة بالكامل".

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الصحة المصرية قوله: "ذلك التصريح مختلق بالكامل، ولم يكن واردا في الصحيفة الذي انتشر عنها الخبر في مواقع التواصل".

وأوضحت أنه بتتبع تلك التصريحات ظهر أنه تم تداولها عبر مواقع التواصل، بناء على صورة مفبركة لتصريحات منسوبة للوزيرة عبر موقع مصري، وظهر أن تلك التصريحات ليست موجودة على الموقع أو على أي من الصحف المصرية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت مساء اليوم تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي إصابات مصر إلى 6813، و436 حالة وفاة.