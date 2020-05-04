مصدر أمني سوري: عدوان حلب تم بطائرات إسرائيلية استخدمت أجواء التنف

قال مصدر أمني سوري إن "العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي مساء اليوم، تم عبر طائرات استخدمت أجواء قاعدة التنف التي تسيطر عليها "قوات الاحتلال الأمريكي" على المثلث السوري العراقي الأردني".

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت باستخدام أجواء منطقة "التنف" مرورا بأجواء الحدود السورية العراقية، وصولا إلى منطقة الجزيرة السورية شرق نهر الفرات حيث مناطق نفوذ جيش الاحتلال الأمريكي والميلشيات الكردية الخاضعة له".

وأوضح المصدر أن "الطائرات الإسرائيلية نفذت العدوان على موقعين عسكريين في ريف حلب الشرقي من أجواء المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي شرق الفرات".

ومساء اليوم، تصدت الدفاعات الجوية السورية لموجة من الصواريخ المعادية مصدرها طائرات حربية معادية حاولت استهداف المواقع العسكرية السورية بينها "البحوث العلمية- معامل الدفاع" بريف حلب الشرقي، وتم إسقاط عدد منها".

وأشار مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".