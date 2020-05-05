لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على حلب... فيديو

نشرت قناة الإخبارية السورية، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي.

وأرفقت "الإخبارية" السورية الفيديو الذي نشر عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بتعليق، "مشاهد خاصة للإخبارية من تصدي وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".

كان سلاح الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف هاجمت السماء السورية، وحاولت استهداف أحد المواقع العسكرية في ريف حلب الشرقي.

وقال مصدر أمني سوري، إن "العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي مساء اليوم، تم عبر طائرات استخدمت أجواء قاعدة التنف التي تسيطر عليها "قوات الاحتلال الأمريكي" على المثلث السوري العراقي الأردني".

وقال المصدر الأمني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت باستخدام أجواء منطقة "التنف" مرورا بأجواء الحدود السورية العراقية، وصولا إلى منطقة الجزيرة السورية شرق نهر الفرات حيث مناطق نفوذ جيش الاحتلال الأمريكي والميلشيات الكردية الخاضعة له".

وأوضح المصدر، أن "الطائرات الإسرائيلية نفذت العدوان على موقعين عسكريين في ريف حلب الشرقي من أجواء المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي شرق الفرات".

وأشار مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".

كانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت فجر الاثنين 27 أبريل/نيسان، لأهداف إسرائيلية في سماء محيط العاصمة دمشق.

وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا – وقتها -، إن المضادات الجوية السورية أطلقت عددا من صواريخ أرض - جو اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا في ريف دمشق الجنوبي.